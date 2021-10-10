Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma - Haberler Magazin
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Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma

Attığı her adımla olay olmayı başaran Şeyma Subaşı, şu sıralar Dubai'de tatil yapıyor. Instagram hesabından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Şeyma Subaşı, başörtüsü taktığı fotoğrafını paylaştı.

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin yanına Miami'ye taşınmıştı. Miami'yi çok sevdiğini her defasında dile getiren güzel fenomen, kızı Melisa'yı görmek için bir haftalığına İstanbul'a geldi.

Türkiye'de ablası, ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçiren Subaşı, şimdi de soluğu Dubai'de aldı.

Dubai turundan bol bol paylaşım yapan Şeyma Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Subaşı fotoğrafını, "Yallah Şeyma" notuyla paylaştı. (Mynet)
Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma

Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma

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Haber: Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma - Haberler Magazin
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