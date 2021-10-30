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Serpil Benay'dan şok eden istismar itirafı!

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Serpil Benay'dan şok eden istismar itirafı!

Uçankuş TV'de yayınlanan programına konuk olan şarkıcı Serpil Benay, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradığı iddialarında bulundu. Şarkıcı Benay, "Bu olay benim bitişim oldu" dedi.

80'li ve 90'lı yılların sahne hayatına damga vuran şarkıcı Serpil Benay, Uçankuş Tv'de yayınlanan Cumartesi Magazin'in bugünkü konuğu oldu. Canlı yayında açıklamalar yapan Benay, İbrahim Tatlıses hakkında çok çarpıcı iddialarda bulundu. Serpil Benay, 25-30 yıl önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradığını belirterek yaşadığı olayın ardından kariyerinin noktalandığını söyleyen şarkıcı, "İsmim öne çıksın diye yapmıyorum bunu. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Öyle bir şey yaşandığı için erkek arkadaşım ayaklandı. O zaman bir sürü olaylar oldu. O da benim bitişim oldu. Tam bitirdiler beni" dedi.

Leyla Adalı'nın İbrahim Tatlıses'in tacizine uğradığını itiraf etmesinin üzerine konuşan Serpil Benay, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle şeyler bana çok geliyor. Gazino kulisler ve televizyonlarda herkes aynı şeyleri yaşıyor. İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın. Bazı insanlar utanıyor. Ben de utanıyordum ama sonra ben ne yaptım da utanıyım ki dedim. ya da Leyla Adalı niye utansın ki?" şeklinde konuştu.
Serpil Benay'dan şok eden istismar itirafı!

Snob Magazin - Magazin Haberleri
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