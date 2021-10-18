Sercan Kısmet'in haberine göre; Hazar Ergüçlü Ukrayna'ya gidiyor
Hazar Ergüçlü, dünyanın en büyük Cast Direktörleri Birliği'nden (CSA) davet aldı. Oyuncu, her sene farklı bir ülkede yapılan etkinlik için Ukrayna'nın Odessa şehrine gidecek. İşte detaylar...
Hazar Ergüçlü, dünyanın en büyük Cast Direktörleri Birliği'nden (CSA) davet aldı. Oyuncu, her sene farklı bir ülkede yapılan etkinlik için Ukrayna'nın Odessa şehrine gidiyor. Ergüçlü aynı zamanda 'Gönül' filmi, 'Saklı' dizisi ve 'Timsah Ateşi' tiyatro oyunuyla da yoğun bir temponun içinde çalışıyor. (Milliyet)
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