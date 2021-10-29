Sema Öztrük: Pimpirikliyim sanırım
En son 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde yer alan ünlü oyuncu Sema Öztürk geçtiğimiz günlerde Levent'te bir Avm'de yapılan filmin galasına katıldı.
1 yıldır gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu "Uzun zamandır gözükmüyordunuz?" sorusuna "Evet tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde tüm dış dünyayla ilişkimi kestim. Gelen projeleri de bu yüzden ertelemek zorunda kaldım. Biraz fazla tedbirli, hatta pimpirikliyim sanırım. Aşı sonrası daha yeni yeni sosyalleşiyorum. Açıkçası setleri, çalışmayı, insan görmeyi, sosyalleşmeyi çok özledim. İnşallah en kısa zamanda ekranda güzel bir projeyle tekrar birlikte olacağız" dedi.
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