Şarkıcı Göksel'den 'İstiklal Marşı' itirafı
Ünlü şarkıcı Göksel, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Reasürans çarşısında mağazaları gezen şarkıcı, F1 Türkiye Grand Prix'si öncesi İstiklal Marşımızı seslendirmesi hakkında konuştu. İşte detaylar...
Bu durum nedeniyle oldukça duygulandığını söyleyen Göksel, "Benim için çok farklı bir duygu oldu. Yazılan yorumları okudum. Çok güzel şeyler yazmışlar. İstiklal Marşı'nı okurken çocukluk ve okul yıllarım aklıma geldi. O günlere geri döndüm bir anda. Benim için çok gurur verici bir deneyimdi. " dedi.
"Albüm yok, single yapacağım"
Bir süredir herhangi bir müzik çalışması içinde olmayan Göksel, "Aslında pandemi öncesi albüm yapmayı düşünüyordum. Ama nasip olmadı. Araya Covid-19 salgını girdi. Şimdi albüm yapmayı düşünmüyorum. Bir single hatırlıyorum. Yakında çıkmış olur." açıklamasında bulundu.