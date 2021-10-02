Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ı yıkan ölüm haberi

OSMANİYE (Snob Magazin) - Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybeden Şengül Önal'ın cenazesi bugün karayolu ile memleketi Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip Cevdetiye Beldesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından anne Şengül Önal, belde mezarlığında toprağa verildi.

Annesinin ölüm haberini alan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal da memleketi Osmaniye'ye gelerek cenaze törenine katıldı.

Öte yandan, Ayşe Hatun Önal'ın babası Remzi Önal da yaklaşık 4 yıl önce beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetmişti. (DHA)

AYŞE HATUN ÖNAL KİMDİR?

Ayşe Hatun Önal, 29 Temmuz 1978 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Borsa Lisesi'nden mezun olan Önal, Eskisehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü 2. sınıftayken bıraktı. Anadolu Üniversitesi'nde okurken özel bir şirketin halkla ilişkiler sorumlusu olarak iş hayatına başlayan Ayşe Hatun Önal, 1999 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilerek modellik hayatına başladı.

Uzun süre modellik yaptıktan sonra Can Gürzap'tan diksiyon dersleri alarak kariyerine sunuculukla devam etti. 2003 yılında en büyük hayali olan müzik dünyasına, "Sonunda" adlı albümü ile adım attı. Piyasaya çıkan albümünün çıkış parçası olan "Çeksene Elini"nin sözlerini de kendisi yazdı. 1.81 metre boyundaki sanatçı Aslan burcudur.