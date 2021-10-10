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Sahne için 12 yıl sonra ilk kez yurt dışına çıktı

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Sahne için 12 yıl sonra ilk kez yurt dışına çıktı

Arabesk müziğin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da verdi.

Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi. İmparator Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşilerde "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" deyince duygusal anlar yaşandı.

'Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim' ve 'Mavi Mavi' gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren İbrahim Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi.

Yaklaşık 2 saat süren programın sunuculuğunu ise Mehmet Ali Erbil üstlendi. Tatlıses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen İbrahim Tatlıses, şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti. Sanatçının bu performansı da davetliler tarafından ayakta alkışlandı.
Sahne için 12 yıl sonra ilk kez yurt dışına çıktı

Sahne için 12 yıl sonra ilk kez yurt dışına çıktı

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İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında konser verdi

İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında konser verdi

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