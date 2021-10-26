Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izle! Star TV 26 Ekim Salı Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı yayın izle!

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SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sabahın Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün sabah saat 09:45 'de Star TV'de başlıyor.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'nin en güvenilir ismi, özü sözü bir, 7'den 70'e herkesin sevgilisi Seda Sayan, ekranlara bomba gibi dönüyor. Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'', hafta içi her gün canlı yayınla ekrana geliyor.

Seda Sayan; tüm enerjisiyle, ünlü konuklarıyla sabah kuşağında özlenen günleri geri getiriyor. Dopdolu bir içerikle, hayatın içinden hikayelerle, sürpriz konuklarla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getiriyor. 23 Ağustos Pazartesi günü Star TV'de Tekrar yayın hayatına başladı.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN CANLI İZLE!

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