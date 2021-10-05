Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Konya'da sahne aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Konya'da sahne aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent Konya'da sahne aldı.

KONYA (İHA) - Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent Konya'da sahne aldı.

135 kişilik Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, ünlü sanatçı Haluk Levent ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konyalı izleyicilere konser verdi. Rus Kızılordu Korosu, marşlarını Konyalılar için seslendirdi. Haluk Levent de, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet Marşlarını seslendirdi. Rusça repertuarın yanında sahne şovları ve Cumhuriyet Marşlarından oluşan program seyircilerden ilgi gördü.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)

Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Konya'da sahne aldı

Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Konya'da sahne aldı

Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Konya'da sahne aldı

Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Konya'da sahne aldı

Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Konya'da sahne aldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 erkeğe tacizden yargılanırken Yargıtay'ın 'rıza var' diye beraat ettirdiği sahte şeyhe yeniden 55 yıl hapis

5 erkeğe tacizden yargılanırken Yargıtay'ın 'rıza var' diye beraat ettirdiği sahte şeyhe yeniden 55 yıl hapis
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Mustafa Keser İrem Derici
Spor Emre Belözoğlu Muslera Caner Erkin Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Meral Akşener Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Konya'da sahne aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 00:33:54. #1.13#