Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kağan Kurtoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

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RAMAZAN KURTOĞLU KİMDİR?

Ramazan Kağan Kurtoğlu, 27 Nisan 1956 yılında Antalya, Serik'de dünyaya gelen, Türk akademisyen ve ekonomisttir.

Koç Holding ve ve Esman Şirketler Topluluğu'nda 01 Mart 1983 ile 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında, ekonomik danışmanlık, Bütçe ve Finansman Şefliği, Mali Planlama ve Mali Kontrol Müdürlüğü, İhracat Direktörlüğü, Mali İşler ve Finansman Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, İcra ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Yardımcı doçent doktor Ramazan Kağan Kurtoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayıp 1982 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri üzerine yüksek lisansını bitirdikten sonra Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'da uluslararası finans ve İngilizce, Kaliforniya Üniversitesi, Irvine'da küresel operasyon yönetimi üstüne dersler aldı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde politik iktisat üstüne 2010'da tamamladı. Ayrıca Pennsylvania Üniversitesi ve British Columbia Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi aldı.

Personel Yönetiminde Davranış Bilimleri başlıklı yüksek lisans tezi, Türkiye'de İthal İkamesinden Liberal Ekonomiye Geçiş Sonrasında Borç Büyüme ve İşsizlik başlıklı doktora tezi hazırlamıştır.

Subliminal Mesajlar ile ilgili "ABD Siyaset Stratejisinde Evanjelist-Kabalist Felaket Filmleriyle Psikolojik Savaş Operasyonları ve Türkiye" başlıklı bir makalesi vardır.

Kurtoğlu'nun çalıştığı kurum dışındaki akademik dergilerde de, 2011'de yazdığı "Türk Tarihinde – Bürokrasi – Siyaset–Aydın Yabancılaşmasının Sonucu: Obskürantizm–Çatışma Kültürü Ve Epistemik Çöküş" ve 2014'te Cumhuriyet Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi için kaleme aldığı "Ülke İmajı Tüketicilerİn Kalite Algılamalarını Nasıl Etkİler?" gibi çok sayıda makalesi yayınlamıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde farklı konularda dersler vermiştir.

1983 ile 2009 tarihleri arasında özel sektörde çalışan Kurtoğlu, 2005-2006 yılları arasında Ortadoğu Gazetesi'inde Ramazan K. Kurt adıyla çeşitli konularda makaleler yazdı. Türk televizyonlarında ilk defa 2007 yılında SKY TÜRK kanalında Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman adlı programa konuk olmuştur. Katıldığı birçok programda küresel para savaşları, ezoterik örgütler, yeni dünya düzeni gibi konular hakkında konuşmuştur.

2010 yılında doktorasını tamamladıktan sonra akademik hayata geçen Kurtoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası Ticaret Bölümü'nde çalışmaktadır. Bu bölümün başkanlığını da yapmıştır. Bu bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde hem Türkçe hem de İngilizce dersler vermiştir.

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