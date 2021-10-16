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Programına davet ettiği doktorla aşk yaşıyor!

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Programına davet ettiği doktorla aşk yaşıyor!

Özer Sancak ile olan 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren sunucu ve oyuncu Ebru Akel, programına davet ettiği doktoruyla aşk yaşıyor. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Ebru Akel, 2012 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Özer Sancak'dan geçtiğimiz yıl boşandı. Ebru Akel ile Özer Sancak 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirirken çiftin o dönem 7 yaşında olan oğulları Eren'in velayeti de anne Ebru Akel'de kaldı.

Anlaşmalı olarak ayrılan Ebru Akel ile Özer Sancak, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

DAHA FAZLA SAKLANAMADILAR

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ünlü oyuncunun, bir süredir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

Günaydın, iki sevgiliyi Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girerken görüntüledi.

Ebru Akel'in, Gündüz'ü yaklaşık bir yıl önce programında konuk ettiği, ikilinin orada tanıştığı öğrenildi.

Programına davet ettiği doktorla aşk yaşıyor!

Programına davet ettiği doktorla aşk yaşıyor!

Programına davet ettiği doktorla aşk yaşıyor!

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Ebru Akel, daha önce programına davet ettiği ünlü doktorla el ele görüntülendi

Ebru Akel, daha önce programına davet ettiği ünlü doktorla el ele görüntülendi
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