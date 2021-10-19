Pedro Alonso'dan dikkat çeken itiraf!

İSTANBUL (Snob Magazin) - Kaleme aldığı Filippo'nun Kitabı'nı tanıtmak üzere İstanbul'a gelen La Casa de Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso'nun İstanbul turu tam gaz devam ediyor.

"İSTANBUL'U ÇOK SEVDİM"

Oyuncu, önceki akşam Arnavutköy Sur Balık çıkışı görüntülendi.

Pedro Alonso, "İstanbul'u çok sevdim. Burada iyi dostluklar edindim. İstanbul'un sokaklarında ve çeşitli mekanlarında dolaşmak çok keyifli. Muhakkak tekrardan geleceğim" ifadelerini kullandı.

Pedro Alonso oturduğu mekanda hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.