Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiası - Haberler Magazin
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Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiası

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Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiası

Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiaları gündem oldu. Eşi Sevim Emre, Haberler.com'a yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Emre, "Bu iddialar çok çirkin. Rutin kontroller için hastaneye geldik. Gerekli tetkikler yapıldı. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye açıklamalarda bulunan ünlü sanatçının eşi Sevim Emre, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Eşi hakkında ortaya atılan iddiayı "Çirkin" olarak nitelendiren Sevim Emre, "Bu haberler i nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. İddiaların kesinlikle aslı astarı yok. Rutin kontroller için hastaneye geldik. Bütün kontrolleri yapıldı. Boş yere yakınlarımızı tedirgin ediyorlar. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Nasipse yarın taburcu olacak. Orhan babanız gayet iyi. Kale gibi." ifadelerini kullandı.

Daha önce koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yapan Gencebay, sıkı tedbirler alarak korunduklarını söylemişti. Gencebay, "Herkes gibi evde bekliyoruz. Maskemizi takıyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. Evden çıkmıyoruz. Böyle yapmak zorundayız. Gerekenler yapılıyor. Dikkatli olun. Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Bundan dolayı kimsenin endişesi olmasın." demişti.

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay geçtiğimiz hafta gerçekleşen düğün töreniyle Seda Han Özmen ile dünyaevine girmişti. Düğün törenin Orhan Gencebay'ı yakın çevresi ve sanatçı dostları yalnız bırakmamıştı.

Haberler.com - Magazin Haberleri
Orhan Gencebay korona nedeniyle hastaneye mi kaldırıldı? Eşi Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama

Orhan Gencebay korona nedeniyle hastaneye mi kaldırıldı? Eşi Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama
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"Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiaları gündem oldu. Eşi Sevim Emre, Haberler.com'a yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Emre, "Bu iddialar çok çirkin. Rutin kontroller için hastaneye geldik.'' dedi."

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Haber: Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiası - Haberler Magazin
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