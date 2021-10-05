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Orhan Gencebay'ın gözünden!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Orhan Gencebay'ın gözünden!

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi, Türkiye Tanıtma Platformu Kültür ve Sanat Danışma Kurulu Başkanı, sanatçı Orhan Gencebay, Kültürel miras turizmini hareketlendirmek amacı taşıyan sosyal sorumluluk projesine destek için İstanbul Tarihi Yarımadası'nı fotoğrafladı.

İSTANBUL (Hürriyet) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi, Türkiye Tanıtma Platformu Kültür ve Sanat Danışma Kurulu Başkanı, sanatçı Orhan Gencebay, Kültürel miras turizmini hareketlendirmek amacı taşıyan sosyal sorumluluk projesine destek için İstanbul Tarihi Yarımadası'nı fotoğrafladı. Sanatçı, "Ülkemiz dünyanın en büyük kültür hazinesine sahiptir. Orta Doğu dediğiniz zaman Türkiye'miz Orta Doğu'nun tam ortasında olan ülkedir, liderdir" dedi.

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