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Orhan Gencebay'dan üzücü haber geldi

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Orhan Gencebay'dan üzücü haber geldi

Sanatçı Orhan Gencebay'ın Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. 77 yaşındaki Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

ŞİŞLİ, İSTANBUL (Snob Magazin) - Haber türk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı konuşuluyor.

Şubat ayında aşı olan usta sanatçının tedbir amaçlı hastanede olduğu ifade edildi. 77 yaşındaki Gencebay'ın yakın çevresinden ise; 'Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede, belirli aralıklarla kontrolden geçiyor.' açıklaması yapıldı.

"GEREKENLER YAPILIYOR"

Gencebay, pandemiyle ilgili "Herkes gibi evde bekliyoruz. Maskemizi takıyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. Evden çıkmıyoruz. Böyle yapmak zorundayız. Gerekenler yapılıyor. Dikkatli olun. Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Bundan dolayı kimsenin endişesi olmasın." demişti.

Orhan Gencebay'dan üzücü haber geldi

Orhan Gencebay'dan üzücü haber geldi

Snob Magazin - Magazin Haberleri
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Haber: Orhan Gencebay'dan üzücü haber geldi - Haberler Magazin
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