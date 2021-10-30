Ordu'da Haluk Levent rüzgarı

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde, ünlü sanatçı Haluk Levent, unutulmaz bir gece yaşattı.

Altınordu Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinliklere ek olarak Ordulu vatandaşları konserle buluşturdu. 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen konserde, yaklaşık 30 bin kişi saatler öncesinde alanı doldurdu. Yakın illerden de katılımın olduğu konserde ünlü rockçı Haluk Levent, sevilen şarkılarını Ordulular için söyledi. Konsere katılanların da kimi zaman cep telefonu ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etmesi ise görsel şölen oluşturdu.

Vatandaşlar, sevilen sanatçı Haluk Levent'i Ordu'da görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, ilk kez böylesine kalabalık bir konsere eşlik ettiklerini söyledi. Vatandaşlar, özellikle pandemi sürecinde böylesi organizasyonlara özlem duyduklarını ifade ederek, Altınordu Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konserde, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Haluk Levent'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti, sanatçı Levent ise Ordu'da böylesine bir kalabalık karşısında konsere çıkmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. - ORDU