Nil Karataş'ın teklisi çıktı

KARATAŞ, ADANA (Snob Magazin) -

Başarılı sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren pop müziğin başarılı ismi Nil Karataş , yeni single'ı 'Öyle Bir Dünya Yok'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Yapımcılığını DMC'nin üstlendiği şarkının, söz ve müziğini Zülfi Badalov hazırlarken klibin yönetmen koltuğuna ise Ecem Gündoğdu oturdu.

İstanbul'a yakın bölgelerde çekilen klipte beş farklı kıyafet giyen Nil Karataş, "Benim için çok özel bir çalışma oldu. Şarkıyı ilk duyduğum an itibarıyla, 'Bu benim olmalı' dedim. Bu şarkı için 20 kişilik bir ekiple, üç aydır çalışıyorum. Ben bu şarkıyı çok sevdim ve çok içime sindi. Umarım müzik severlerde benimle aynı duyguları paylaşır" dedi.