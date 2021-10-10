Neslihan Atagül'den yatak pozları - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Neslihan Atagül'den yatak pozları

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Neslihan Atagül'den yatak pozları

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, İstanbul Havalimanı'nda çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Sürprizli" diye yazdı. Atagül'ün yatak pozları dikkat çekti. İşte detaylar...

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla yurt dışında çıktı. Çift, havalimanında çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Atagül, "Sürprizli" diye yazdı. Dubai'ye gittiği iddia edilen çiftten Atagül, yatakta çektirdiği pozları da yayınladı.

Beyaz tişörtü ve minisiyle eşine poz veren Atagül, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Atagül'ün tişörtünün üzerinde, "Filinta gibiyim" yazısı dikkat çekti.

Şu an hiçbir projede yer almaya ikili, tatilde kendilerine gelen senaryoları da okuyacağı öğrenildi. İkilinin, önümüzdeki günlerde izleyici karşısına çıkabileceği konuşuluyor.

Neslihan Atagül'den yatak pozları

Neslihan Atagül'den yatak pozları

Neslihan Atagül'den yatak pozları

Snob Magazin - Magazin Haberleri
43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini büyüledi

43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini büyüledi

 Hesabından öldüğü yönünde paylaşım yapılan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı

Hesabından öldüğü yönünde paylaşım yapılan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı

 Banu Parlak öldürüldü mü? En yakın arkadaşından jet yalanlama geldi

Banu Parlak öldürüldü mü? En yakın arkadaşından jet yalanlama geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Meral Akşener Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Neslihan Atagül'den yatak pozları - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 00:11:42. #1.12#