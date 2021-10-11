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Murat Boz'dan flaş Hadise itirafı!

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Murat Boz'dan flaş Hadise itirafı!

Murat Boz, O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda Hadise'nin yerine Ebru Gündeş'in yer almasına dair ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcının açıklamaları dikkat çekti. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, önceki akşam Zorlu AVM'den çıkarken objektiflere yansıdı. Boz, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

"HADİSE İLE BERABERİZ"

O Ses Türkiye' hakkında konuşan yakışıklı şarkıcı, "Ebru Gündeş yeniden geldi. Oğuzhan Koç katıldı. Çok eğlenceli geçiyor" ifadelerini kullandı.

Murat Boz, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Hadise Hanım'ın olmayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da "Hadise ile her zaman beraberiz. Hadise bizimle" yanıtını verdi.

Yeni sezonda 'O Ses Türkiye' jürisinde yer almayan Hadise ile ilgili Acun Ilıcalı, "O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı" demişti.

Murat Boz'dan flaş Hadise itirafı!

Murat Boz'dan flaş Hadise itirafı!

Murat Boz'dan flaş Hadise itirafı!

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