Muğlalı İzmir Atatürk Lisesi mezunları yemekte buluştu

MUĞLA (İHA) - Türkiye'nin dört bir yanından Muğlalı İzmir Atatürk Lisesi (İAL) mezunları yemekte bir araya geldi. İzmir Atatürk Lisesi mezunu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün de yemeğe katıldı.

Mezunların eski anılarını paylaştıkları, dostluklarını pekiştirdikleri yemekte, İAL mezunlarının hep bir ağızdan coşkuyla okudukları Okul Marşı geceye renk kattı.

Yemeğe katılan ve destek olan tüm mezunlara teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu dayanışmanın her geçen yıl daha da büyümesini diledi. Başkan Gürün; "Kurulduğu 1888 yılından beri ülkemize siyasetten, bilime, sanattan, spora birçok başarılı isim kazandıran okulumuz İzmir Atatürk Lisesi mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Sıralarında beraber okuduğum, aynı okuldan mezun olduğum arkadaşlarım ve daha sonraki mezunlarımızla buluşmak beni çok mutlu etti. Muğlalı olup İzmir Atatürk Lisesi mezunu olan çok arkadaşımız var. Bu buluşmada birbirimize anılarımızı anlatırken bizleri yetiştiren, bugünlere gelmemizi sağlayan öğretmenlerimizi de saygıyla andık" dedi. - MUĞLA