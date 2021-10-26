Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle! 26 Ekim Salı 2021 Müge Anlı son bölümde ne oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sokak ve Barınak Hayvanları Mama Yardım Derneği'nden Müge Anlı'ya plaket... Büyükşen çifti cinayetinde tahliye. Afgan çoban serbest bırakıldı. Katil zanlısı olarak adlandırılan Afgan çoban Abdülhamid Özbek canlı yayında. Abdülhamid Bey tutuklanınca Abdülhamid Bey'in patronlarının yayına gelip o cinayet işlemedi dediklerini, şimdi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını söyledi. Abdülhamid Bey herkese selam söyledi. Müge Anlı burada Osman Bey ile sarılarak ayrıldıklarını, davanın zor geçeceğini ona da söylediğini, maddi delil olmadan birisini sorgulamanın zor olduğunu söylemiş olduğunu, şimdi de Abdülhamid Bey'in serbest kaldığını belirtti. 3 Eylül'den beri kayıp olan Sema Ağaçkıran nerede? Sema Hanım'ın eşi ve kardeşi "Sema Hanım'ı dönercide gördüm" diyen kişinin tarif ettiği dönerciye gidildi ve güvenlik kameralarına bakıldı fakat görüntülerdeki kişinin Sema Hanım olmadığı söylendi. ''DJ Gezgin'' Mehmet Karahan'a ne oldu? Nebi Bey, kendisinin cep telefonu uzmanı olduğunu, Feyzullah ile iş ortağı olduğunu, bu kişilerin Feyzullah'a para verdiğini, amacın KKB puanının yükselmesi olduğunu, Feyzullah'ın sonra hapisten çıktığını söyledi. Nebi Bey, kendi aracı olduğu için Feyzullah'ın Cemal Bey ile görüşmeye gidelim dediğini, gidip Cemal Bey'i gördüklerini, hatta Fatma Hanım'ın Cemal Bey hapisten çıksın diye adak adadığını iddia etti.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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