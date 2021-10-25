Milli futbolcu baba oluyor

Mart ayında Ozan Tufan 'la hayatını birleştiren Rojin Tufan, mutlu haber i sosyal medya hesabından verdi. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Rojin, bebek emojisi kullanıp "Sürpriz" notunu düştü.

Aynı paylaşımı Ozan Tufan da kendi sosyal medya hesabından yaptı.

Ozan Tufan ile Rojin Tufan çiftinin nikah şahitliğini Ali Koç ve Emre Belözoğlu yapmıştı. 2015'de Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, sezon başında Premier Lig ekibi Watford 'a transfer oldu.