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Milli futbolcu baba oluyor

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Milli futbolcu baba oluyor

Premier Lig ekibi Watford'da futbol hayatını sürdüren Milli futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Mart ayında Ozan Tufan'la hayatını birleştiren Rojin Tufan, mutlu haberi sosyal medya hesabından verdi. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Rojin, bebek emojisi kullanıp "Sürpriz" notunu düştü.

Aynı paylaşımı Ozan Tufan da kendi sosyal medya hesabından yaptı.

Ozan Tufan ile Rojin Tufan çiftinin nikah şahitliğini Ali Koç ve Emre Belözoğlu yapmıştı. 2015'de Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu.

Milli futbolcu baba oluyor

Milli futbolcu baba oluyor

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