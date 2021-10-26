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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola öyle bir şey yaptı ki...

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola öyle bir şey yaptı ki...

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Ezgi Mola, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Köpeklerini gezdiren oyuncu, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Mola'nın köpek itirafı dikkat çekti. İşte detaylar...

Mola, köpeklerine çocuklarım diye seslenirken "Çocuklarım bir süredir kardeşimdeydi. Setten fırsat bulup ilginemedim. Hepsine kardeşim bakıyordu." dedi.

'SUSHİ' GİTTİ 'SABİ' GELDİ

Sözlerini sürdüren Ezgi Mola, "Köpeğim Sushi geçenlerde vefat etti. Onun için çok üzgünüm. Beyaz olanı yeni sahiplendim. Kendisini Antalya'daki bir barınaktan aldım. Bunların hepsi sabi sübyan olduğu adını da 'Sabi' koydum" açıklamasında bulundu.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola öyle bir şey yaptı ki...

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola öyle bir şey yaptı ki...

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