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MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

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MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

MasterChef Türkiye 2021'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan yarışmacılar tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Elenen isim seyircileri şoke etti. İşte detaylar...

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk doku

nulmazlık oyunu kırmızı takım kaybetmişti. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara, eleme potasına Tahsin'i göndermişti. Takımdaki oylamada ise adı en çok yazılan Azize haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda, bireysel dokunulmazlığı yine Dilara kazandı. Dilara, 3. eleme adayı Mustafa'yı belirledi. Takımdaki oylamada ise Araz ve Pelin'in isimleri eşit sayıda yazılınca, kararı kaptan Mustafa verdi ve Pelin'i 4. eleme adayı yaptı.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Kazanan isim Rabia oldu. Beşinci eleme adayı olarak Burcu'yu söyledi. Konseyde ise oylama sonucunda altıncı eleme adayı belli oldu. Adı en çok yazılan Dilara, bu haftanın son eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu ve Dilara eleme gecesinde karşı karşıya geldi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar ispir fasulyesi ürününden yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı ve bu turda 6 isim arasından en iyi 3 yemeği yapan 3 isim bu haftalık elenmekten kurtuldu.

MUSTAFA VEDA ETTİ

Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Azize ve Dilara ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi. Mehmet Şef'in özel tarifi olan İnci yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan 3 yarışmacı mücadelede adeta zorlu dakikalar yaşadı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef'te bu haftanın elenen ismi Mustafa oldu.

MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

MasterChef Türkiye'de sürpriz gelişme! Resmen veda etti

Snob Magazin - Magazin Haberleri
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
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