Masterchef neden yok? 29 Ekim 2021 Masterchef Türkiye ne zaman başlayacak?

İzleyenleri ekrana bağlayan Masterchef Türkiye 29 Ekim Cuma günü yayın akışında yer almıyor. Yyaın akışında yer almaması izleyenleri meraklandırdı. Peki, Bugün Masterchef yok mu? MasterChef neden yok? 29 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 29 Ekim Cuma TV8 yayın akışı!

MASTERCHEF TÜRKİYE NEDEN YOK?

Masterchef Türkiye'nin bu akşam yeni bölümü yok. Çünkü yayın akışında Kırmızı Oda yer almakta. Cuma akşamları Masterchef yayınlamayıp Kırmızı Oda yayınlanmaktadır. Masterchef O Ses Türkiye'nin olması sebebiyle yarın (30 Ekim 2021) günü itibariyle de olmayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 31 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanacak. Kırmızı oda ve O Ses Türkiye'nin yeni sezonlarının başlamasından dolayı Masterchef Türkiye cuma ve cumartesi günleri yayınlanmamaktadır.

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

05:00 Dizi

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye 2021

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

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