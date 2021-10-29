Masterchef neden yok? 29 Ekim 2021 Masterchef Türkiye ne zaman başlayacak?
Masterchef Türkiye'nin neden olmadığı programı yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. İzleyenleri ekrana bağlayan Masterchef Türkiye 29 Ekim Cuma günü yayın akışında yer almıyor. Yyaın akışında yer almaması izleyenleri meraklandırdı. Peki, Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 29 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 29 Ekim Cuma TV8 yayın akışı!
İzleyenleri ekrana bağlayan Masterchef Türkiye 29 Ekim Cuma günü yayın akışında yer almıyor. Yyaın akışında yer almaması izleyenleri meraklandırdı. Peki, Bugün Masterchef yok mu? MasterChef neden yok? 29 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 29 Ekim Cuma TV8 yayın akışı!
Masterchef Türkiye'nin bu akşam yeni bölümü yok. Çünkü yayın akışında Kırmızı Oda yer almakta. Cuma akşamları Masterchef yayınlamayıp Kırmızı Oda yayınlanmaktadır. Masterchef O Ses Türkiye'nin olması sebebiyle yarın (30 Ekim 2021) günü itibariyle de olmayacak.
Masterchef Türkiye 31 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanacak. Kırmızı oda ve O Ses Türkiye'nin yeni sezonlarının başlamasından dolayı Masterchef Türkiye cuma ve cumartesi günleri yayınlanmamaktadır.
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
05:00 Dizi
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye 2021
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda