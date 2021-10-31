Masterchef kim elendi? 31 Ekim Masterchef'e kim veda etti? Masterchef Türkiye'de elenen isim kim oldu?
Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef Türkiye'nin 31 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Pota'da yer alan Ateş, Araz, Hasan, Mert, Safanur ve Burcu hayallerine devam edebilmek için büyük mücadele sarf etti. Peki, 31 Ekim Masterchef kim elendi? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef Türkiye elenen isim kim oldu? İşte bu gece elenen isim...
Masterchef Türkiye'de dördüncü hafta eleme gecesi gerçekleşti. Masterchef macerasına veda eden isim belli oldu. Masterchef'te bugün kim elendi? Masterchef 31 Ekim Pazar gecesi elenen isim kim oldu? Masterchef Türkiye izleyicileri bugün kim elendi, Masterchef'e kim veda etti? sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Masterchef kim elendi? 31 Ekim Masterchef'e kim veda etti? Masterchef Türkiye'de elenen isim kim oldu? Masterchef elenen isim kim oldu? Masterchef hangi takımdan oyuncu elendi?
Masterchef Türkiye'nin 28 Ekim Perşembe günkü 101. bölümünde takım oyununu bu hafta 3. kez kaybeden mavi takımdan Burcu, Tahsin ve Safanur isimleri arasından iki kişi daha potada yer alan Hasan, Mert, Ateş ve Araz'ın yanına katılacak. 3 yarışmacının da büyük mücadele verdiği bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı ve şeflerin tabağını daha çok beğendiği Tahsi oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kaybeden Safanur ve Burcu ise potada yer alacak 5. ve 6. isimler oldu. Bu şekilde MasterChef Türkiye'de haftanın son iki eleme adayı belli oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: TAHSİN KÜÇÜK
- ATEŞ
- ARAZ
- HASAN
- MERT
- SAFANUR
- BURCU
Masterchef Türkiye'nin 102. bölümünde potada yer alan 6 isim Ateş, Araz, Hasan, Mert, Safanur ve Burcu şeflerin ana ürün olarak belirlediği Haşhaş ile yaratıcılıklarını konuşturdu. İlk etapta ayvayı en etkili şekilde kullanan ve bu hafta elenmekten kurtulan üç isim sırasıyla Hasan, Burcu ve Araz oldu.
İlk etapta ise diğer tabakların gerisinde kalan Safanur, Mert ve Ateş Masterchef Türkiye hayallerine devam edebilmek için mücadelesine devam etti. Şuanda şefler tadım yapıyorlar. Birazdan elenen isim açıklanacak.
31 Ekim Masterchef'e son kalan 3 yarışmacı:
- Safanur
- Mert
- Ateş
MASTERCHEF ELENEN İSİM: -