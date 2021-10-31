Masterchef kim elendi? 31 Ekim Masterchef'e kim veda etti? Masterchef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

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MASTERCHEF EN SON YAPILAN BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 28 Ekim Perşembe günkü 101. bölümünde takım oyununu bu hafta 3. kez kaybeden mavi takımdan Burcu, Tahsin ve Safanur isimleri arasından iki kişi daha potada yer alan Hasan, Mert, Ateş ve Araz'ın yanına katılacak. 3 yarışmacının da büyük mücadele verdiği bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı ve şeflerin tabağını daha çok beğendiği Tahsi oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kaybeden Safanur ve Burcu ise potada yer alacak 5. ve 6. isimler oldu. Bu şekilde MasterChef Türkiye'de haftanın son iki eleme adayı belli oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: TAHSİN KÜÇÜK

MASTERCHEF TÜRKİYE POTADAKİ İSİMLER KİMLER?

ATEŞ

ARAZ

HASAN

MERT

SAFANUR

BURCU

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'nin 102. bölümünde potada yer alan 6 isim Ateş, Araz, Hasan, Mert, Safanur ve Burcu şeflerin ana ürün olarak belirlediği Haşhaş ile yaratıcılıklarını konuşturdu. İlk etapta ayvayı en etkili şekilde kullanan ve bu hafta elenmekten kurtulan üç isim sırasıyla Hasan, Burcu ve Araz oldu.

İlk etapta ise diğer tabakların gerisinde kalan Safanur, Mert ve Ateş Masterchef Türkiye hayallerine devam edebilmek için mücadelesine devam etti. Şuanda şefler tadım yapıyorlar. Birazdan elenen isim açıklanacak.

31 Ekim Masterchef'e son kalan 3 yarışmacı:

Safanur

Mert

Ateş

MASTERCHEF ELENEN İSİM: -

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