Masterchef Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Hasan Biltekin biyografisi!

Masterchef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından olan Hasan Biltekin'in hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak edilmekte. Peki, Peki,Masterchef Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Hasan Biltekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

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