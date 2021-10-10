Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Muhteşem doğasının yanı sıra eğlence hayatı ile de turizm sektörünün göz bebeklerinden olan Marmaris'te gece hayatı devam ediyor.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muhteşem doğasının yanı sıra eğlence hayatı ile de turizm sektörünün göz bebeklerinden olan Marmaris'te gece hayatı devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının da yaz mevsimi gibi yaşandığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde "barlar sokağının "simgesi haline gelen Arena Kulüp yerli ve yabancı turistleri eğlendirmeye devam ediyor. Marmaris'e tatile gelenlerin uğramadan gitmediği yerlerden biri olan barlar sokağında sezon devam ediyor, birçok mekan D.J performansları ile gelen misafirlerini eğlendiriyor.

Barlar sokağının girişinde yer alan Arena Kulüp hafta içi ve hafta sonu ülke ve dünya çapında ünlü Disk Jokeylerin performansları ile güncel ve popüler şarkılar çalıyor.

Üniversitelerin açılması ile birlikte Muğla'ya 55 kilometre mesafesi olan Marmaris'e eğlence turları düzenleniyor, gençler günü birlik eğlenmeye gelip müzik saati bittiğinde evlerine ya da yurtlarına gitmek için tekrar servislerine binip dönüyorlar.

Marmaris'e İstanbul'dan tatile gelen gençler " Buraya ilk defa geliyoruz, havalarda çok güzel, atmosfer çok güzel, İstanbul'u bırakıp buraya yerleşebiliriz " şeklinde konuştular.

Arena kulüpte D.J lik yapan Aylin Kaynar " Bir yıldır Disk jokeylik yapıyorum, bu mekanın yetiştirdiği birisiyim, çoğunlukla rap tarzı müzikler çalıyorum. Marmaris'te eğlence Aralık ayına kadar devam eder" dedi.

Farklı ülkelerden dansçılar getiren ve eğlence hayatında müziğin yanı sıra görsel şölen de hazırlayan işletmeci Kamil Issı " havalar çok güzel devam ediyor, Ekim ayında Ağustos'u yaşıyoruz. Marmaris hala cıvıl cıvıl özellikle İngilizlerin gelmesi ile bir canlılık yaşandı. Biz de mesleğimizin gereği eğlendirmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Hala tatilini yapmayanlar varsa Marmaris çok güzel bekliyoruz " dedi. - MUĞLA

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Marmaris'te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:34:37. #1.12#