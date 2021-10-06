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Marmaris'te eğlence sezonu devam ediyor

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Marmaris'te eğlence sezonu devam ediyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece hayatı da gündüzü kadar renkli ve eğlenceli geçmeye devam ediyor.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece hayatı da gündüzü kadar renkli ve eğlenceli geçmeye devam ediyor.

Marmaris barlar sokağının simgesi haline gelen Arena Kulüp yerli ve yabancı turistleri eğlendirmeye devam ediyor. Marmaris'e tatile gelen turistlerin uğramadan gitmediği mekanlardan biri olan barlar sokağında sezon devam ediyor. Birçok mekan D.J performansları ile gelen misafirlerini eğlendiriyor. Barlar sokağının girişinde yer alan Arena Kulüp işletmecisi Kamil Issı'nın çabaları ile hafta içi ve hafta sonu ülke ve dünya çapında ünlü Disk Jokeylerin performansları ile güncel ve popüler şarkılarla, işletmeye gelen turistler eğlenceli vakit geçiriyor. - MUĞLA

Marmaris'te eğlence sezonu devam ediyor

Marmaris'te eğlence sezonu devam ediyor

Marmaris'te eğlence sezonu devam ediyor

Marmaris'te eğlence sezonu devam ediyor

Marmaris'te eğlence sezonu devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
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