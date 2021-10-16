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La Casa de Papel'in 'Berlin'i hayranlarıyla bir araya gelecek

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La Casa de Papel'in 'Berlin'i hayranlarıyla bir araya gelecek

Dünyaca bilinen La Casa de Papel dizisinin oyuncularından Pedro Alonso O'choro Pazar günü İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

İSTANBUL (İHA) - Dünyaca bilinen La Casa de Papel dizisinin oyuncularından Pedro Alonso O'choro Pazar günü İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Son yılların en beğenilen dizilerinden La Casa de Papel'in sevilen karakteri ' Berlin'i canlandıran İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro Türk hayranlarıyla buluşmak Akasya'ya konuk olacak. 17 Ekim Pazar günü kitap fuarının özel konuğu olarak düzenlenecek imza etkinliği ve söyleşide O'choro, yeni yayınlanan eseri 'Filipo'nun Kitabı'nı da dileyen misafirleri için imzalayacak.

Sanatçının ilk kitabı olan eseri sebebiyle Türkiye'deki takipçileriyle bir araya geleceği etkinlik saat 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Pedro Alonso, Filipo'nun Kitabı'nda hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor. - İSTANBUL

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Haber: La Casa de Papel'in 'Berlin'i hayranlarıyla bir araya gelecek - Haberler Magazin
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