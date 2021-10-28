Kütahya'da Haluk Levent rüzgarı

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik ve Cumhuriyet Festivali, Haluk Levent konseri ile başladı. Binlerce Kütahyalının katılım sağladığı konserde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sanatçı Levent'e katılımı için teşekkür etti.

Konser öncesinde sahneye çıkan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üniversite öğrencilerine yönelik kampanyadan bahsetti. Başkan Işık, 2019 yılında gençlere yaptığı çağrıda, başka illerden Kütahya'ya okumaya gelen üniversite öğrencilerine, ikametlerini Kütahya'ya almaları durumunda hangi sanatçıyı istiyorlarsa onu getirmek için söz verdiğini hatırlattı. Başkan Işık, "Davetimize olumlu cevap veren 10 bin civarındaki öğrencimiz, 2019 yılında ikametlerini Kütahya'ya aldırarak bir tarih yazdılar. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kütahya'nın merkez nüfusunu 250 binin üzerine çıkarttılar. Bu çağrımıza cevap veren tüm gençlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Işık, bu yılın Kasım ve Aralık aylarında kampanyanın devam edeceğini ve gençlerin ikametlerini Kütahya'ya almaları için destek istedi. Başkan Işık, ilk kez yayımlanan Kanal Kütahya projesinin video görsellerini konser öncesinde paylaştı.

Başkan Işık'ın ardından sahne alan Haluk Levent, dillerden düşmeyen şarkılarını Kütahyalılarla birlikte seslendirdi. Kütahyalıları şarkıları ile coşturan Levent, Kütahya'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Konser arasında Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin Kütahya'da yardımda bulunduğu küçük Hüseyin'i sahneye çağıran Levent ve Başkan Işık, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Işık, Levent'e ve ekibine teşekkür ederek, Belediye Kütahyaspor atkısı ve Kütahya çinisi hediye etti. - KÜTAHYA