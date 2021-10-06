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Kuruçeşme'de türkü gecesi!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kuruçeşme'de türkü gecesi!

'Yemin' şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Bingöl, daha sonra 'Mihriban', 'Turnalar', 'Leylim Ley' 'Urfa Türküsü' ve 'Kara Tren' gibi geçmişten günümüze birbirinden güzel eserleri yorumlayarak müzikseverleri halk müziğine doyurdu.

BİNGÖL (Hürriyet) - 'Yemin' şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Bingöl, daha sonra 'Mihriban', 'Turnalar', 'Leylim Ley' 'Urfa Türküsü' ve 'Kara Tren' gibi geçmişten günümüze birbirinden güzel eserleri yorumlayarak müzikseverleri halk müziğine doyurdu.

AZERİCE SARI GELİN!

Konserin ikinci bölümünde sahneye Azeri sanatçı Nahide Babashli'yi alan Yavuz Bingöl, 'Sarı Gelin' türküsünde Babashli ile düet yaptı. Azerice ve Türkçe seslendirilen türkü, müzikseverler tarafından büyük alkış aldı.

Bingöl, konser boyunca kendi parçalarının yanı sıra Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses'in şarkılarını da seslendirerek, müziğin efsanelerini sahnesinde andı.

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