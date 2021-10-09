Kuruçeşme'de romantik gece! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuruçeşme'de romantik gece!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kuruçeşme'de romantik gece!

"Bambaşka" isimli şarkısıyla sahneye giriş yapan Kutsi, "İlan-ı Aşk, Adı Bende Saklı, Aynı Şehirde, Yalnızlar Rıhtımı" gibi duygusal parçalarından oluşan repertuarıyla, Kuruçeşme'yi dolduran sevenlerine romantik bir gece yaşattı.

"Bambaşka" isimli şarkısıyla sahneye giriş yapan Kutsi, "İlan-ı Aşk, Adı Bende Saklı, Aynı Şehirde, Yalnızlar Rıhtımı" gibi duygusal parçalarından oluşan repertuarıyla, Kuruçeşme'yi dolduran sevenlerine romantik bir gece yaşattı.

'AŞK' DÜETİ!

İlk yarının sonuna doğru sahneye Deniz Seki'yi davet eden Kutsi 'Bir Günah Gibi' şarkısını Seki ile birlikte seslendirdi. İkilinin düeti müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Konserin ikinci yarısında Deniz Seki "İyisin Tabi" şarkısıyla seyirciye merhaba dedi. Tolga Çam imzalı sahne kıyafetiyle göz dolduran Deniz Seki, geçmişten günümüze en güzel şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.

Türk pop müziğinin iki değerli isminin buluştuğu gecede seyirci söylenilen şarkılarla unutulmaz anlar yaşadı. Gecenin sonunda birlikte seslendirdikleri 'Aşk' şarkısı ise geceye damgasını vurdu.

İkili, gecenin sonunda "Hava çok soğuk, buna rağmen buraya bizim için geldiniz, hepinize teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun" diyerek sevenlerine veda etti.

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Deniz Akkaya
Spor Ersun Yanal Ali Koç Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuruçeşme'de romantik gece! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:31:04. #1.12#