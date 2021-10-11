Kendi stilinizi yaratmaya ne dersiniz? - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendi stilinizi yaratmaya ne dersiniz?

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kendi stilinizi yaratmaya ne dersiniz?

Her sabah işe gitmeden önce, arkadaşlarla yapılan akşam yemeği planına hazırlanırken, bir davete katılmadan önce ve hatta spora giderken bile vaktinin bir kısmını ne giyineceğini düşünerek geçirenlerden misiniz?

Her sabah işe gitmeden önce, arkadaşlarla yapılan akşam yemeği planına hazırlanırken, bir davete katılmadan önce ve hatta spora giderken bile vaktinin bir kısmını ne giyineceğini düşünerek geçirenlerden misiniz?

Kombinlerinizi seçerken neye dikkat etmelisiniz?

Özellikle mevsim geçişlerinde, havaların bazen sıcak, bazen soğuk olması giyinme konusunda bir mücadele içine girmeye de neden olabiliyor. Dışarı çıkarken, tişört mü giymelisiniz, yoksa sweatshirt mü, seçtiğiniz parçanın üzerine hangi ceketi almalısınız, çantanızın büyüklüğü günün sıcak anlarında ceketinizi içine atmak için yeterli mi? Tüm bu sorular dahilinde seçimler yapmak günü daha konforlu geçirmenize olanak sağlar.

Birbirinden farklı kombin önerilerini keşfetmek için tıklayın!

Tabii bir de birbiri ile uyum sağlayan kıyafetler hatta aksesuarlar, görünümünüzü tamamlayan ve kusursuzlaştıran en önemli diğer unsurlardan.

Kombininizi tamamlayacağınız aksesuar, ayakkabı ve çantaları keşfetmek için tıklayın!

Peki ya evde ve sporda tercihinizi nasıl kullanmalısınız? Şık olmak mı, rahat hissetmek mi? Her ikisini de sağlayabileceğiniz kombinler yapabilirsiniz. Evde tek başınıza olduğunuzda bile iyi görünmek kendinize olan güvenin artmasına da yardımcı olur.

Evde ve sporda şıklığınızdan ödün vermeyeceğiniz kombinleri keşfetmek için tıklayın!

Gardırobuzunu yenilemek, tarzınızda değişiklik yapmak ve sezonun trend parçalarıyla tanışmak için şimdi en doğru zaman! Ceketler, kazaklar, pantolonlar, spor kıyafetleri, çantalar, aksesuarlar, ayakkabılar… Tarzınıza en çok yakışacak ürünleri ve kombin önerilerini keşfederek stilinizi tamamlayın. Ne giyeceğinizi düşünürken harcadığınız vakit de size kalsın!

Şimdi hemen Trendyol'un Trend Ürünlerini keşfedin.

İlandır

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka Işıl Sergen Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kendi stilinizi yaratmaya ne dersiniz? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:08:33. #1.13#