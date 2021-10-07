Kenan Doğulu'nun eski aşkı bakın kim çıktı! Konsere geldi - Haberler Magazin
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Kenan Doğulu'nun eski aşkı bakın kim çıktı! Konsere geldi

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Kenan Doğulu'nun eski aşkı bakın kim çıktı! Konsere geldi

2000'li yılların başında Kenan Doğulu ile kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Şıkel, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser veren Kenan Doğulu'yu dinlemeye geldi. Şıkel ile Doğulu geçmiş yıllarda aşk yaşadı mı? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında Çağla Şıkel'in de olması dikkat çekti.

"İYİ BİR ADAM ARIYORUM"

Özel hayatı hakkında konuşan Şıkel, "İyi bir adam arıyorum. Karşıma çıkarsa sevinirim çıkmazsa da sorun değil. Böyle de mutluyum" ifadelerini kullandı.

2000'li yılların başında Kenan Doğulu ile kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Şıkel'e konser öncesi bu soru yöneltildi. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran Şıkel, "Konser başlıyor arkadaşlar. Lütfen yapmayın" demekle yetindi.

Kısa süreli panik yaşayan Şıkel'in aşk iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.

"HAYALİM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Ünlü manken Çağla Şıkel, Ema Jewellery markasıyla yaptığı işbirliği kapsamında bir takı koleksiyonu tasarladı. Şıkel, "Takılarla aşk dolu bir ilişkim var. Ne taksam yetmiyor, ne kadar takarsam o kadar kendimi iyi hissediyorum. Ema'dan böyle bir teklif gelince de çok uzun zamandır beklediğim bir hayalim gerçeğe dönüştü" dedi.

Kenan Doğulu'nun eski aşkı bakın kim çıktı! Konsere geldi

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