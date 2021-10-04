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Kanser hastalarına destek için iş birliği

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kanser hastalarına destek için iş birliği

Türk Kanser Derneği, sağlıklı yaşam için hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Türk Kanser Derneği, sağlıklı yaşam için hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar derneğin organize ettiği kanser taraması gibi projelere de vücut analizi cihazlarıyla destek veren TANİTA – TARTI  ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında TANİTA – TARTI / "BEN GÜÇLÜ'YÜM" cihazlarından beyaz veya pembe renklerinden satın alan her kişi adına Derneğe 100-TL. bağış yapacak. Böylece cihazı satın alan kişiler hem kendi vücut analizlerini sürekli ölçümleyerek kendi sağlıklarını kontrol edebilecekler hem de imkanları kısıtlı olan kanser hastaların umut olacaklar.

Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, kanser riskini arttırdığı bilinen ve günümüzde giderek artış gösteren obezite sorununa dikkat çekerek vatandaşlarımızın kendi vücut analizlerini ölçümleyerek sağlıklarını kontrol edebilmeleri gerekmekte olup bu kontrol obeziteye bağlı kanser riskinin azalmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Tanita – Tartı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur TASLAK da "bu proje ile sağlık için el ele vererek Türkiye'yi sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek istiyoruz. Sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız." dedi

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Haber: Kanser hastalarına destek için iş birliği - Haberler Magazin
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