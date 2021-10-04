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İspanya'ya Türk ateşi

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İspanya'ya Türk ateşi

Serdar Ayyıldız'ın başarısı sınırları aşmaya devam ediyor. Tarihte ilk defa İspanyol Kraliyet Ailesi'ne ait olan sarayda düzenlenen elektronik müzik etkinliğinde bir Türk sahne aldı.

Türk eğlence hayatının önemli isimlerinden Serdar Ayyıldız'ın başarısı sınırları aşmaya devam ediyor. Kariyerine 'Nodus' ismiyle devam eden ünlü müzisyen, İspanya'yı coşturdu. Tarihte ilk defa İspanyol Kraliyet Ailesi'ne ait olan sarayda düzenlenen elektronik müzik etkinliğinde bir Türk sahne aldı. Sadece 200 seçkin davetlinin konuk olduğu organizasyonda Nodus, şarkılarıyla İspanyol sosyetesini coşturdu. Nodus'tan sonra sahneyi dünyaca ünlü DJ Wally Lopez aldı.

İspanya'ya Türk ateşi

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