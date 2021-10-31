(İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 50 BİN LİRALIK SORUSU

İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?

A-) İşe izinsiz gitmemek

B-) İntihar girişiminde bulunmak

C-) Kraliçeyi selamlamamak

D-) Ev içerisinde kedi beslemek

Doğru cevap: B

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet