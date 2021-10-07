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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi

Hürriyet - Haberler | Magazin
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.

AİLE POZU

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, nikah öncesi İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verdi. Yasemin Şefkatli, Özgür Masur imzalı bir gelinlik giydi. İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı. 550 kişinin katıldığı düğüne birbirinden ünlü isimler katıldı.

EVİNDEN DAVUL ZURNA İLE ALDI

Merasim, İdo Tatlıses'in sabah saatlerinde nişanlısını evinden davullu zurnalı bir ekiple almasıyla başladı. "Kız evi naz evi" diyen Şefkatli'nin arkadaşları, genç şarkıcıdan para istedi.

Evden beyaz renkli mini bir elbiseyle çıkan gelin, nişanlısıyla karşılıklı göbek attı. Çift daha sonra hazırlanmak için düğünün yapılacağı otele geçti.

Çiftin nikah törenine çok sayıda davetli katıldı.

Tatlıses ve Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Şefkatli, "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istediğimiz için düğün sürecimizi ileri bir tarihe erteledik" demişti.

Hürriyet - Magazin Haberleri
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi
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Haber: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi - Haberler Magazin
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