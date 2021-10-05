İddia programında ilginç anlar! Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayağını okşayarak iltifat yağdırdı - Haberler Magazin
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İddia programında ilginç anlar! Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayağını okşayarak iltifat yağdırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Hande Sarıoğlu ve Ertan Süzgün'ün sunduğu bahis programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Sarıoğlu'nun ayaklarını okşamaya başlayan Süzgün, "Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun" diyerek adeta kendinden geçti. Süzgün'ün hareketlerini anlamaya çalışan Sarıoğlu ise çekime ara vermek istedi.

Hande Sarıoğlu ile Ertan Süzgün'ün Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan bahis programında izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Partnerinin ayaklarını okşayan Süzgün, peş peşe övgüler düzmeye başladı.

"YAKLAŞAMIYORUM ÇOK GÜZEL KOKUYOR"

Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak, "Artık Hande o kadar yorgun ki damarları çıkmış. Çalışmaktan, ben kaybettikçe eve o para getirdiği için şuraya bak damarları çıktı. Seni düşürdüğüm durumdan sonra bir daha iddia oynamayacağım. Rızkımızı dışarıya vermeyeceğim. Ayakları güzel, kolları, kokusu… Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyor çünkü" dedi.

İddia programında ilginç anlar! Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayağını okşayarak iltifat yağdırdı

"ARA VERELİM, ERTAN FENALAŞTI"

Süzgün'ün hareketlerinin ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Hande Sarıoğlu, "Bana mı yürüyorsun lan?" dedi. Partnerinin "Devam edelim" sözlerine aldırış etmeyen Sarıoğlu, "Arkadaşlar ara verelim, Ertan fenalaştı. Ertan kendine gel" diyerek tavrını gösterdi.

İddia programında ilginç anlar! Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayağını okşayarak iltifat yağdırdı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: İddia programında ilginç anlar! Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayağını okşayarak iltifat yağdırdı - Haberler Magazin
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