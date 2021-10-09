Herkese göre bir etkinlik var - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkese göre bir etkinlik var

Hürriyet - Haberler | Magazin
Herkese göre bir etkinlik var

Athena, bu akşam 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda.

KONSER

- Athena, bu akşam 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda. Bilet fiyatı 140-440 lira arasında.

- Göksel bugün 21.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 2 kişilik bistro için 1.100 lira, 4 kişilik bistro için 2.200 lira.

- Madrigal 13 Ekim Çarşamba saat 21.30'da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda. Bilet fiyatları 95 ila 160 lira.

- Barcelona Gipsy balKan Orchestra 14 Ekim'de Zorlu PSM %100 Studio'da. Biletler 93-110 lira arasında.

Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay, 15 Ekim Cuma günü şef Antonio Pirolli yönetiminde CSO ADA Ankara sahnesine çıkıyor. Saat 20.00'de başlayacak konserin bilet fiyatı 100-150 lira arası.

DANS

Modern dans topluluğu MDT İstanbul, 13 Ekim Çarşamba günü 'Şehir Orman' isimli gösterisiyle Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde sahneye çıkıyor. Temsilin bilet fiyatı 40-60 lira arasında değişiyor.

SERGİ

'Dünya Bebekleri Sergisi' oyuncak endüstrisinin en önemli parçalarından biri olan bebeklerin antikçağlardan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutuyor. 30 Nisan 2022'ye kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nde görülebilir.

Çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden Devrim Erbil'in 'Çeşitlemeler' sergisi 2 Kasım'a kadar G&G Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Sergide sanatçının çeşitli dönemlerine ait eserlerinden geniş bir seçki sunuluyor.

FESTİVAL

Sagopa Kajmer, Patron, Sefo, Ati 242 ve Güneş'in sahneye çıkacağı Trakya Rap Festivali bugün Edirne Bade Kır Bahçesi'nde... Bilet fiyatı 168 lira.

- Çukurova Rock Festivali'nde Mazhar Fuat Özkan, Selda Bağcan, Moğollar, Duman, BaBa ZuLa, Manga gibi ünlü sanatçılar 14-17 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek festivalde sahneye çıkacak. Biletler 77-176 lira.

Herkese göre bir etkinlik var

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Üner İrem Derici Kate Middleton İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Burak Yılmaz Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Herkese göre bir etkinlik var - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 08:18:39. #1.12#