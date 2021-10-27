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Hemcinsine terbiyesizce mesajlar attığı ortaya çıktı!

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Hemcinsine terbiyesizce mesajlar attığı ortaya çıktı!

Şarkıcı İrem Derici, YouTube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen popçu, hemcinsine terbiyesizce mesajlar attığını itiraf etti. İşte detaylar...

İrem Derici, Instagram canlı yayınında '10 milyon liram olsa müziği bırakırım' demesiyle ilgili, "IBAN paylaştım. Millet takır takır para yollamaya başladı" ifadelerini kullandı.

"25 BİN LİRA YOLLAYAN OLDU"

Ünlü popçu, "Üç gün boyunca asistanımla oturduk paraları iade ettik. 25 bin lira yollayan oldu. Sonradan o kişinin niyeti ortaya çıktı. Çok beğeniyormuş falan" şeklinde konuştu.

"Ben ona geri gönderiyorum parayı, o bana tekrar atıyor. Muhasebecimi aradım, hesabımı kapattık sonra" diyen Derici, herkese paralarını geri gönderdiklerini söyledi.

"LERZAN'DAN ÖZÜR DİLEDİM"

İrem Derici, "30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7'ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım" dedi.

34 yaşındaki şarkıcı, "Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu'nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor. Uyku sersemi Lerzan'a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim" açıklamasını yaptı.

ESTETİK İTİRAFI OLAY OLDU

Öte yandan estetik haberler iyle sık sık adından söz ettiren şarkıcı, konuk olduğu programda, dudağı dışında her yerinde estetik olduğunu da itiraf etti.

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