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Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

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Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sevenleriyle buluştu.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sevenleriyle buluştu. Levent, koro eşliğinde Cumhuriyet Marşlarını seslendirdi.

Fethiye Belediyesi'nin Cumhuriyet konserleri kapsamında Beşkaza Meydanı'nda düzenlediği konsere, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçe protokolü, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı. İlk bölümde 135 kişilik Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, birbirinden güzel marşlarını Fethiye için seslendirdi. Daha sonra Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet Marşlarını seslendirdi. Rusça repertuvarın yanında sahne şovları ve Cumhuriyet Marşlarından oluşan program seyircilerden büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 saat boyunca sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatan Haluk Levent ve Rus Kızılordu, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

Beşkaza Meydanı'ndaki konsere binlerce kişi katıldı. Yaklaşık 14 bin vatandaşın katıldığı konser girişinde görevliler tarafından HES kodu taraması yapıldı. Sahneye alkışlarla çıkan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Belediye Başkanı olduğumda her şeyin çok güzel olacağını söylemiştim. Pandemi dolayısıyla ara vermiştik ama önümüzdeki günlerde güzel sürprizlerle beraber olacağız. Değerli sanatçımız Haluk Levent'e ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Bunu bilmiyorsunuz ama Haluk Levent, AHBAP Derneği ile birlikte Belediyemize milyonlarca lira bağışta bulundu. Yangında evi yanan dostlarımızın evlerinin yapımından, eşyalarına kadar üstlendi. Kendisine çok teşekkür ederim. Memleket sevdalısı Haluk Levent ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünya'nın en büyük korosu, Kızılordu Korosu'na çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde güzel etkinliklerde birlikte olmak dileğiyle sanatla, müzikle ve sevgiyle kalın" dedi.

Konserin sonunda Haluk Levent ve koro şefine, çiçek verildi. - MUĞLA

Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi

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Haber: Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi - Haberler Magazin
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