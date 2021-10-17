Hakan Sabancı'yu unutmayan Aygün Aydın'dan ilginç paylaşım! Hemen sildi - Haberler Magazin
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Hakan Sabancı'yu unutmayan Aygün Aydın'dan ilginç paylaşım! Hemen sildi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Hakan Sabancı'yu unutmayan Aygün Aydın'dan ilginç paylaşım! Hemen sildi

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medyada Sabancı'ya yönelik paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Bir bebeği paylaşan Aydın "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı" notuyla şoke etti.

AYDIN (Snob Magazin) -

Mynet'te yer alan habere göre; Yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilgili açıklamalar yaptığı dönem hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüsü yayınlayarak herkesi şaşkına çevirmişti. Aygün yine olay yaratacak bir paylaşıma imza attı. Ultrason görüntülerinden sonra bebeğini düşürdüğü dile getiren Aydın, bir bebek fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı? 18 yaşına geldiğinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın prensesim" notunu düşen Aygün bu paylaşımı bir süre sonra sildi.

Hemen ardında bir paylaşım daha yapan Aygün Aydın, bir sonraki gönderisinde ise "DNA testine bile lüzum yok gözleri her şeyi anlatıyor resmen. Gözlerini birebir babasından almış" notunu düştü.

Aygün'ün bu paylaşımına ise binlerce yorum geldi. Çoğu takipçi Aydın'a "Senin tedavi olman lazım" yorumunda bulundu.
Hakan Sabancı'yu unutmayan Aygün Aydın'dan ilginç paylaşım! Hemen sildi

Hakan Sabancı'yu unutmayan Aygün Aydın'dan ilginç paylaşım! Hemen sildi

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı

Aygün Aydın'dan dikkat çeken hamle! Bebek fotoğrafı paylaştı, herkesin kafası karıştı
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Haber: Hakan Sabancı'yu unutmayan Aygün Aydın'dan ilginç paylaşım! Hemen sildi - Haberler Magazin
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