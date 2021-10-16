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Hadise anne mi oluyor?

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Hadise anne mi oluyor?

Güzel şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. İşte detaylar...

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restoran'a geçen çift, burada dostlarıyla buluşarak yemek yedi. Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşadığı yönünde haberler çıkan ünlü şarkıcı restoran çıkışı soruları yanıtsız bırakırken, mutsuz hali dikkatlerden kaçmadı.

Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan iş insanı Mehmet Dinçerlerin özel aracına binen çift, 3 saat kaldıkları alışveriş merkezinden tek kelime etmeden ayrıldılar.

ANNE Mİ OLUYOR?

Hadise geçtiğimiz günlerde anne olmak istediğini açıklamıştı.

Hadise anne mi oluyor?

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