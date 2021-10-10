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Gülşen geleneği bozmadı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Gülşen geleneği bozmadı

Ünlü şarkıcı Gülşen, son İzmir konserinde geçtiğimiz ay gündem olduğu transparan kıyafetin benzerini giyerek, izleyici karşısına çıktı. İşte haberin detayları...

İZMİR (Snob Magazin) - Gülşen, İzmir'de hayranlarının karşısına çıktı. Transparan kıyafet giyen şarkıcı, bu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kısa sürede yüzlerce yorum alan Gülşen, yine kıyafetiyle gündem oldu.

Şarkıcı, geçtiğimiz ayki bir konserinde buna benzer kıyafetle sahneye çıkmış ve magazin gündemine oturmuştu.

Birçok kişi tarafından destek alan Gülşen, o dönem, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi. Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye.. Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı. Ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz" demişti.

Gülşen geleneği bozmadı

Gülşen geleneği bozmadı

Gülşen geleneği bozmadı

Gülşen geleneği bozmadı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı
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