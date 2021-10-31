Gönül Orbey kimdir? Gönül Orbey öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Gönül Orbey nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

"Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızalara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in kendisi gibi oyuncu eşi Gönül Orbey, yaşamını yitirdi. Peki, Gönül Orbey kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereli? Gönül Orbey'in hayatı ve biyografisi haberimizde...

GÖNÜL ORBEY ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Usta tiyatro oyuncusu Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti. Gönül Orbey, Hababam Sınıfı ve Süt Kardeşler'den tanıdığımız usta oyuncu Ergin Orbey'in eşiydi.

"Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızalara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in kendisi gibi oyuncu eşi Gönül Orbey, yaşamını yitirdi.

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği usta sanatçının hayatını kaybettiğini şu açıklamayla duyurdu: "Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül'ümüz Gönül Orbey, aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun"

Ergin Orbey

ONUR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Orbey, 2016 yılında Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görülmüştü. Sanatçı, Lüküs Hayat, Suç ve Ceza, Osmancık, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Cengiz Han'ın Bisikleti, Hüzzam, Çamaşırhane gibi tiyatro oyunlarında yer almıştı.

GÖNÜL ORBEY KİMDİR?

Usta tiyatro oyuncusu Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti.

Gönül Orbey, Hababam Sınıfı ve Süt Kardeşler'den tanıdığımız usta oyuncu Ergin Orbey'in eşiydi.

Gönül Orbey, "Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızalara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in eşiydi.

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