Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 27 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

27 EKİM 2021 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

22 Ekim Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Damla oldu.

27 EKİM ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

27 Ekim Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Damla oldu.

Damla: 17

Aslıhan: 15

Yaren: 13

Yeşim: 8

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