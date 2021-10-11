Gamer'ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gamer'ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Gamer'ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet!

Oyun bilgisayarı seçeneklerinde en iyileriOyun bilgisayarı seçimi gamer dünyasında karar vermeniz gereken en önemli adım oluyor.

Oyun bilgisayarı seçeneklerinde en iyileri

Oyun bilgisayarı seçimi gamer dünyasında karar vermeniz gereken en önemli adım oluyor. Masaüstü ve dizüstü seçeneklerinin yanı sıra işletim sistemi, grafik kartı, monitör ekran boyutu ve çözünürlüğü, depolama kartı gibi birçok markanın farklı özelliklere sahip bilgisayarları mevcut. Oyun bilgisayarlarında en iyilerini keşfetmek için tıklayın.

Gamer koltuklarıyla daha rahat oyun deneyimi

Oyuncu koltuğu modelleri sadece oyuncular için olmasa da en sağlıklı ve uzun soluklu modellerdir. Yeni nesil gamer koltukları geriye yatma özelliği, istenilen alanda kitleme özelliği, kol desteği gibi avantajlar sunuyor. Oyuncu koltuğu modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Ergonomik ve teknolojik bilgisayar aksesuarları

Çeviriciler, ekran temizlik ürünleri, mouse pad, soğutucular, ağ ve güvenlik ürünleri bilgisayarınızın verimini ve ömrünü uzatırken sizin daha keyifli ve güvenli oyun oynamanızı sağlayacak birçok aksesuar bulunuyor. Özellikle oyun donanımını artıran klavye, mouse pad gibi eklentiler, gerçek oyun severlerine keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Bilgisayar aksesuarlarını keşfetmek için burayı tıklayın.

Sevdiğin oyun tipine göre oyun konsolları

Hangi tip oyun oynamayı seviyorsunuz? FPS, TPS, savaş ya da hareket algılama cihazının kullanıldığı oyunlar… Oynamak istediğiniz oyun tipine göre tercih ettiğiniz oyun konsolları fırsatlarını ekim ayında kaçırmayın.

Her detayı duyabileceğin gaming kulaklıkları

Oyun severlerin en önem verdiği aksesuarların biri olan gamer kulaklarında birçok çeşit mevcut. Bütçenize göre istediğiniz frekans aralığı, ses seviyesi, empedans değeri, ses izolasyonu ve ağırlığına göre tercih edebileceğiniz kulakların çeşitlerine buradan göz atabilirsiniz.

Trendyol'da Ekim fırsatları başlıyor!

Bilgisayar oyunları ve oyunculuğuna dair aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Trendyol Ekim fırsatlarını keşfetmek için tıklayın!

İlandır

Hürriyet - Magazin Haberleri
43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini büyüledi

43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini büyüledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Ali Babacan Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Şenol Güneş Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Cengiz Ergün Mustafa Varank Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gamer'ların yüzünü güldürecek Ekim ayı fırsatlarını keşfet! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:18:33. #1.12#