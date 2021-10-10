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Feride Hilal Akın'dan şaşırtan özel hayat açıklaması: Free takılıyorum

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Feride Hilal Akın'dan şaşırtan özel hayat açıklaması: Free takılıyorum

'Yeni Gelin' dizisiyle yıldızı parlayan ve söylediği şarkılarla da kısa sürede fenomen olan Feride Hilal Akın'dan özel hayat sorusuna ilginç cevap... İşte detaylar...

Rol aldığı dizide şöhrete kavuştuktan sonra şarkıcılığı adım atan Feride Hilal Akın, önceki gün Nişantaşı City's objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akın, özel hayatı hakkındaki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Şarkıcıya "İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna "Yok, free takılıyorum" yanıtını verdi. Bu arada uzun süredir setlerden uzak kaldığı için setleri özlediğini söyleyen Akın, "Oyunculuğu o kadar çok özledim ki sabahın beşinde bile sete gitmeye razıyım" dedi.

Feride Hilal Akın'dan şaşırtan özel hayat açıklaması: Free takılıyorum

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